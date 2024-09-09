ドル高円安強まるも、その後調整=ロンドン為替概況 ドル高円安がロンドン市場に入って強まり、一時143円80銭前後を付けた。東京市場から見られたリスク選好の動きが広がった。東京午前に1100円超の下げとなった日経平均が一時1000円以上戻すなどアジア市場で株安の動きが一服。金曜日に下げた米株先物が反発、欧州株もしっかりとなる中で、ドル高円安となった。 東京朝に141円台を付けたドル円は東京午後に143円台をいっ