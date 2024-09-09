9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演を務める、フジテレビ系“月9ドラマ”『海のはじまり』（毎週月曜後9：00）第10話が、きょう9日に放送された。以下、本編ネタバレを含みます。【写真】海に笑顔で手を振る夏（目黒蓮）今作は、主人公・月岡夏（目黒）が、大学生だった時に付き合っていた交際相手であり、別れて以来、7年もの間会うことがなかった南雲水季（古川琴音）の死をきっかけに、自分と血のつながった娘・海（