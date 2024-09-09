9日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比60円安の3万6180円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万6215.75円に対しては35.75円安。出来高は8039枚となっている。 TOPIX先物期近は2586ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.27ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 361