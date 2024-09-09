8月30日にベルーナドームで行われた埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズの一戦で、日本ハム・清宮幸太郎が放った“特大弾が野球ファンの間で注目を集めている。【映像】フリーマン似！？清宮の打撃シーン0-0の同点で迎えたこの試合の3回表・日本ハムの攻撃、1死一、二塁と、先制の好機で打席に立った3番・清宮は、西武の先発・松本航がカウント0-1から投じた2球目、真ん中高めいっぱい、釣り気味に投じたストレートを