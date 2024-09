ソニー・クリエイティブプロダクツは日本におけるマスターエージェントとしてライセンスを管理する「The World of Beatrix Potter/Peter Rabbit」において、2024年9月7日(土)からタオル美術館によるPETER RABBIT in TOWEL MUSEUMを愛媛県今治市タオル美術館にて初開催します。 今治市タオル美術館「PETER RABBIT in TOWEL MUSEUM」 ソニー・クリエイティブプロダクツは日本におけるマスターエージェントとしてライセン