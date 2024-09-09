眞露は、「チャミスル」ブランドより、新商品「チャミボール」を9月10日(火)より一部コンビニエンスストアで先行発売。10月15日(火)より全国で発売する。韓国ドラマでもおなじみの「チャミスル」とは韓国ドラマや映画でお酒を飲むシーンに登場する、“緑の小瓶のお酒”でおなじみの韓国焼酎(ソジュ)のブランドの1つである「チャミスル」は、韓国国内でのシェア65%以上を誇る韓国No.1ブランド(※1)。「チャミスル」シリーズは韓流ブ