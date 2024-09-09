８日夜に閉幕したパリ・パラリンピック。日本選手団のコメントを紹介する。トライアスロン女子・秦由加子（キヤノンマーケティングジャパン・マーズフラッグ・ブリヂストン）「パラリンピックは、私に希望と勇気を与えてくれた。パリの美しい街を、セーヌ川を泳ぎ、大歓声の中走り、この夢のような経験は、また私の人生を豊かにしてくれた」車いすフェンシング男子・安直樹（東京メトロ）「お陰で貴重な経験が出来、思い出に