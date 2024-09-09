9月14日にアイルランドのレパーズタウン競馬場で行われるアイリッシュチャンピオンステークス（G1）に出走予定のJRA所属馬の調教状況および関係者コメントが発表された。【動画】シンエンペラー追い切り…パリロンシャン競馬場パリロンシャンでの調教●アイリッシュチャンピオンステークス（G1・芝2000m）・シンエンペラー（牡3・栗東・矢作芳人厩舎）現地時間9月8日（日）の調教パリロンシャン競馬場スクーリング、芝2400m発走