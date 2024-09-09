恐怖で体がのけぞってしまい、1回目の麻酔に失敗したほかほか命(@hokahokainochi)さん。ベテラン看護師ムラカワさんの登場により、仕切り直しとなりました。しっかりと体を押さえつけてもらい2回目に挑戦するも、一筋縄ではいかないようで…。『思ってたんとちがう！ドタバタ無痛分娩レポ』第11話をごらんください。 ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hoka