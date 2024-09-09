佐賀で開催の「SAGA2024国民スポーツ大会（国スポ）」のゴルフ競技福岡県代表チーム結団式が9日、福岡県飯塚市の北九州カントリークラブで行われた。福岡は昨年のかごしま特別国体で11、13年に続いて3度目の天皇杯（競技別男女総合成績）を獲得した。福岡県ゴルフ協会の手嶋啓会長は「前回はすばらしい成績だったが、今年も“福岡県ここにあり”の活躍を期待します」と選手を激励。22年国体女子個人優勝の左奈々（沖学園高3年