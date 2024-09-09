名古屋市東区にある三菱電機名古屋製作所が、2024年9月で設立100周年を迎えたことを受け、9月9日、報道機関向けの視察会が開かれました。東区矢田南5丁目にバンテリンドーム6個分の敷地を持つ三菱電機名古屋製作所は、1924年9月にモーターの工場として設立され、現在は産業用ロボットなどFA＝ファクトリーオートメーション事業の主力工場です。9月9日、報道機関に公開された制御用装置