米株価指数先物時間外取引堅調、ダウ先物は２６７ドル高 東京時間21:05現在 ダウ平均先物9月限40674.00（+267.00+0.66%） Ｓ＆Ｐ500先物9月限5454.75（+35.25+0.65%） ＮＡＳＤＡＱ100先物9月限18595.00（+136.75+0.74%）