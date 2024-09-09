滋賀県警大津北署は9日、琵琶湖の沖合でカヤックで航行していた、びわこ成蹊スポーツ大学の学生ら50人が遭難した可能性があると発表した。その直後、学生らが全員、岸に戻って無事だったことを確認した。＜写真で見る＞社会に衝撃を与えた事件署によると、50人はサッカー部員らの活動で訪れていた。午後2時半ごろ、大津市北比良の艇庫から2人乗り10艇と1人乗り30艇の計40艇で琵琶湖岸を出発。午後4時ごろ、6キロほど離れた滋賀