神奈川県警本部神奈川県警捜査３課と厚木、海老名署は９日、大麻取締法違反（所持）の現行犯と、窃盗の疑いで、厚木市内に住む、職業不詳の男（２１）を逮捕した。逮捕容疑は、同日午前１０時ごろ、自宅で大麻１袋（約１グラム）を所持した、としている。また、８月１日午後１１時ごろ、海老名市上郷の路上など２カ所で、道路側溝の金属製ふた２枚（約２万円相当）を盗んだ、としている。厚木署によると、男は「大麻を所持し