中学1年の女子生徒に性的暴行を加えたとして、警視庁は、日本維新の会元衆院議員の椎木保容疑者（58）=千葉県浦安市北栄3丁目=を不同意性交の疑いで逮捕し、9日発表した。「カラオケボックスに女の子と2人で入ったが、性交はしていない」と否認しているという。新宿署によると、逮捕容疑は8月20日午後、東京・歌舞伎町のカラオケボックスで、女子生徒が16歳未満と知りながら性的な暴行を加えたというもの。カラオケボックスの