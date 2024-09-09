BE:FIRSTが、9月2日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で披露した最新曲「Blissful」のパフォーマンス映像を期間限定で公開した。◆「Blissful」パフォーマンス映像「Blissful」は2ndアルバム『2:BE』のリードトラックで、これまでの人生を讃える一曲。これまでハードなトラックで世の中にインパクトを与えてきたBE:FIRSTだが、今作では装いをまた一変。2010年代中頃のHIPHOPのフレーバーを充分に感じるZen（INIMI）のシンプル且