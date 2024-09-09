Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・岐阜・高知などで開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』を2024年11月9日〜11月10日の2日間、高知県高知市にある城西公園グラウンド特設会場にて第2回開催を行います。 Gi-FACTORY『全肉祭』 ■第2回 全肉祭 in 高知会場：城西公園グラウンド特設会場(高知県高知市丸ノ内1丁目8)日程：2024年11月9日〜11月10日時間：10:00〜21:00店舗数