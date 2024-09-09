韓国の4人組女性アイドルグループ aespaのメンバー、GISELLE(ジゼル)さんが、韓国コスメブランド「EITHER&」(イーザーアンド) の日本初上陸記念/ブランドミューズ就任発表会に出席しました。 【写真を見る】【aespaジゼル】日本初上陸・韓国コスメ「EITHER&」ブランドミューズ就任「本当に本当にうれしい」黒いノースリーブのタイトなドレスで登場したGISELLEさんは“こんにちは。aespaのGISELLEです。よろしくお