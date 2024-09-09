お米の品薄や、魚の仕入価格の高騰などで街の寿司店やスーパーのお寿司に影響が出ています。今年、寿司店の倒産が増加していて、取材したお店では“赤字覚悟の価格だ”と頭を悩ませていました。◇9日朝、スーパーで次々と作られていたのはお寿司です。ただ、ここにも…スーパーセルシオ寿司部郡司利春さん「全体的に（魚の仕入れ値）上がっていますよ。やっぱり厳しいですよ」魚の仕入れ値に加え、今年に入ってシャリの