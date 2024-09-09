パリオリンピックで注目を集めたローラースポーツ。実は全国的に楽しめる場所が不足しているという課題があります。 【写真を見る】「みんなが上手くなる姿が楽しみ」製茶工場をDIYでローラースポーツ施設に 練習場所の閉鎖決定受け保護者ら立ち上がる＝静岡県 静岡市にある専用施設も2025年で閉鎖されるなか、施設利用者が自分たちの力で代わりとなる場所を作り出しました。 静岡市葵区の