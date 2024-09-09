空き家に侵入しギターなどを盗んだ罪に問われた静岡県警捜査二課の元警察官の男に判決です。 【写真を見る】「計画性があり大胆で悪質」元警官に有罪判決 空き家に侵入しエレキギターなど盗んだ罪 懲役2年執行猶予5年＝静岡地裁 静岡地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、静岡県警捜査二課の元警部補の男（36）です。 判決などによりますと、被告は2024年3月、静岡市駿河区内の空き