ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、今週は長野智子がお休み。9月9日（月）は角谷浩一（政治ジャーナリスト）、鈴木純子（文化放送アナウンサー）のコンビで、兵庫県の斎藤元彦知事をめぐる問題を特集した。日本維新の会が辞職と出直し選挙を申し入れ、自民党は辞職を申し入れる方針を決