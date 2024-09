【モデルプレス=2024/09/09】俳優の瀬戸康史が9日、都内で開催されたBunkamura Production 2024/DISCOVER WORLD THEATRE vol.14『A Number-数』『What If If Only-もしも もしせめて』初日前会見に出席。稽古でのエピソードを明かした。【写真】山本美月&瀬戸康史、美しすぎるウェディングショット◆「A Number-数」「What If If Only-もしも もしせめて」本作は、Bunkamura が日本と海外のクリエイターの共同作業のもと、優れた