3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月2日（月）の放送では、10代の生徒（リスナー）から届いた悩み相談に、メンバーたちが答えました。（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗――リスナーからのメッセージ先日、寝るタイミングにふと障子