23:00 米卸売在庫（確報値）（7月）予想0.3%前回0.3%（卸売在庫・前月比・確報値) 予想N/A前回-0.6%（卸売売上高・前月比) 10日 0:00 米NY連銀インフレ期待（8月） 米FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（19日まで） アップル製品発表イベント開催「iPhone16」詳細明らかになる見通し ※予定は変更されることがあります。