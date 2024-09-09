…不思議だね元気に遊ぶ相方猫を見て大興奮!? 一歩も動いていないのに、疲れた感を出してくるのはなぜ？／うちの猫がまた変なことしてる。4（1）タイプも性格も違う保護猫ちゃんズ。可愛すぎてもはや反則級!?モフモフな2匹の猫と幸せな毎日を送るのは、「猫の身体でいちばん好きな部位はおしり」と語るアメブロ公式トップブロガー・卵山玉子さん。そんな暮らしの中には、新しい発見が満載なんだそうです。パワー系ツンデレ担当だけ