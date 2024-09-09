災害現場に空を飛んで駆けつけ、救助活動を行う、そんなロボットが近い将来登場するかもしれません。まさに“リアル鉄腕アトム”！気になる見た目は…飛行機のような轟音を響かせる、こちらのロボット。手足についているのは、なんとジェットエンジンです。少年のようなその見た目は、まるで「鉄腕アトム」！イタリアで「ある目的」のために開発中の人型ロボットです。その目的とは…イタリア技術研究所の職員「歩いて目的地にたど