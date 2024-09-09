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大東駿介「今日パンツ履いてくるの忘れた」取材会で告白し会場どよめく

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大東駿介が9日、舞台の取材会で「誰にも言えない秘密」を問われた
  • ばつが悪そうに「今日パンツ履いてくるの忘れました」と告白
  • 会場はどよめき、大東は「ボーッとしていたんでしょうね」と話した
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