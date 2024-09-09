9日、東京・世田谷パブリックシアターで行われた「Bunkamura Production 2024／DISCOVER WORLD THEATRE vol.14『A Number―数』『What If If Only―もしも もしせめて』」の初日前会見では、俳優の堤真一（60）、瀬戸康史（36）、大東駿介（38）、浅野和之（70）が、稽古中の裏話を披露した。「頭悪いね」谷川弥一議員過去のアレコレ再燃…国会で突然「般若心経」2作品は同時上演で、大東＆浅野が出演する「もしも〜」の上演時間