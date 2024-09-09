小田急電鉄は9日、新宿と箱根を最短1時間15分で結ぶ「特急ロマンスカー」について、新型車両の設計を始めたと発表した。今後1年かけてコンセプトやデザインの検討を進め、2029年3月の運行開始を目指すとしている。2018年に運行を始めた最新の特急ロマンスカーGSE=東京都多摩市小田急によると、今月2日に設計作業を始めた。内外装は「COA（コア）一級建築士事務所」と共同でデザインし、車両設計はロマンスカー製造で実績のある