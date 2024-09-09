俳優の堤真一（６０）と瀬戸康史（３６）、大東駿介（３８）と浅野和之（７０）が９日、東京都の世田谷パブリックシアターで行われる舞台「ＡＮｕｍｂｅｒ−数」「ＷｈａｔＩｆＩｆＯｎｌｙ−もしももしせめて」初日前会見に登壇した。Ｂｕｎｋａｍｕｒａの日本と海外のクリエイターの共同作業のもとで、海外戯曲を上演する企画「ＤＩＳＣＯＶＥＲＷＯＲＬＤＴＨＥＡＴＲＥ」の第１４弾となる今回は、現代イギリ