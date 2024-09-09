パリ・パラリンピックは８日（日本時間９日未明）、パリ郊外サンドニのフランス競技場で閉会式が行われ、１２日間の日程を終了した。パリ五輪に続き、「障害者スポーツの祭典」も幕を閉じ、次回２０２８年大会が開催される米ロサンゼルスにパラリンピック旗が引き継がれた。メダル獲得の総数と金メダルの数で、１位・中国、２位・英国という構図は、２０１６年リオデジャネイロ大会から３大会連続で同じだった。中国は総数で２