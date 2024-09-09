鳥取県が生産量日本一を誇る「二十世紀梨」。今年は甘みも増して大玉だそう。いま、都内にある鳥取のアンテナショップで「二十世紀梨」のグルメフェスが開催中です！スイーツはもちろん、ナポリタンにまで梨を入れちゃいました！