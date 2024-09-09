松本若菜が主演を務め、松村北斗（SixTONES）が相手役を務めるTBS火曜ドラマ『西園寺さんは家事をしない』。第10話の放送を前に、岩崎愛奈プロデューサーのインタビューコメントが公開された。 参考：『西園寺さんは家事をしない』津田健次郎の魅力が染み渡る西園寺さんが楠見に伝えた言葉 本作は、講談社『BE・LOVE』で連載中の同名コミックを実写化するハートフルラブコメディ。徹底して家事を