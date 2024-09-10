【ロンドン時事】週明け９日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場で優勢となった円売り・ドル買いの流れが続き、１ドル＝１４３円台後半に下落した。正午現在は１４３円６２〜７２銭と、前週末午後４時比１円２３銭の大幅な円安・ドル高。