アジア開発銀行（ADB）は9日、浅川雅嗣総裁が来年2月に辞任すると発表した。政府は後任に、神田真人・前財務官（7月末で財務省を退任、現内閣官房参与）を推薦する方向で調整している。浅川氏は財務官を経験した後、2020年1月にADB総裁に就いた。現在2期目で、貧困撲滅に向けて資金を提供するアジア開発基金の増資や、コロナ禍への対応などを手がけてきた。神田氏は21年から財務官を務め、在任中は政府と日本銀行による大規