お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）9月9日の放送では大竹が経済アナリストの森永卓郎氏と共に、故ジャニー喜多川氏による性加害問題で、被害申告があった996人のうち、在籍や被害の確認ができなかった203名へ旧ジャニーズ事務所「SMILE-UP.」が補償を行わない旨を連絡したことに関する朝日新聞