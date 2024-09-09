◆大相撲▽秋場所２日目（９日、東京・両国国技館）西前頭１１枚目・輝（高田川）は、西前頭１０枚目・狼雅（二子山）を押し出して、今場所初白星を挙げた。「必死に１日１番やっていきたい。（初白星で）落ちつける部分もある」と冷静に振り返った。この日、東前頭１０枚目・玉鷲（片男波）が歴代１位に並ぶ連続１６３０回出場を記録。過去に付け人を務めたことのある大先輩について問われると、「昔から一戦級で戦っている