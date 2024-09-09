お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（３１）が９日、ユーチューブチャンネルを更新。ユーチューバーのあやなんと、ユーチューバーグループ「東海オンエア」のしばゆーとの離婚に言及した。２人は２０１６年に結婚を発表。夫婦のユーチューブチャンネルも開設するなどして活動していたが、昨年１０月にあやなんがＳＮＳでしばゆーを猛批判し、騒動に発展していた。そんな中、あやなんは７日にＸ（旧ツイッター）を更新し、離婚