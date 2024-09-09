日本ボクシング連盟は９日、都内で会見し、２８年ロサンゼルス五輪に向けた強化方針を発表した。新体制では２０１２年ロンドン五輪男子フライ級代表でハイパフォーマンスディレクターの須佐勝明氏を強化のトップに据え、男女の強化委員会を一部統合。ロサンゼルス五輪の目標は「金メダル２個以上、男女各３人の出場」と設定した。日本は自国開催だった２１年東京五輪で金１を含むメダル３個を獲得したが、パリ五輪は出場権を獲