人気グループ『Aぇ! group』の小島健と正門良規が、超超超～ド派手な成人式用の衣装姿で登場！「何見とんねん！」「夜露死苦ゥ！」「俺ら、関西の風神雷神や！」などと、彼らが街中を闊歩していると、いたいけな少女の姿が。泣く子も黙る“関西の風神雷神”は、少女にまさかの……!? ©️ABCテレビ 【動画】1着なんと約100万円。500個のスワロフスキー＆6体の鳳凰刺繍付き！そんなギラギラ成人