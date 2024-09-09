■ファンからも松本と藤ヶ谷の共演を喜ぶ言葉が集まる 【写真】藤ヶ谷太輔＆松本潤＆笑福亭鶴瓶の『A-Studio＋』オフショット Kis-My-Ft2藤ヶ谷太輔が松本潤＆笑福亭鶴瓶との『A-Studio＋』オフショットを個人Instagramで公開した。 『A-Studio＋』は藤ヶ谷と鶴瓶がMCを務めるTBSの番組で、9月6日の放送に松本が出演。松本は独立後久々のテレビ出演で、大河ドラマ『どうする家康』の撮影裏話などを明かした。 藤ヶ谷も投稿で