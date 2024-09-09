9日も西日本では猛暑日となった場所もあり、暑い一日となりました。そして関東では8日、ゲリラ豪雨で野外音楽イベントが中止に。数人が病院に搬送される事態となりました。（9月9日「Nスタ」午後4時40分ごろの放送より）【写真を見る】今夜も注意！落雷から離れていても「地電流」で感電か…最終手段は“雷しゃがみ”で急な落雷から身を守れ【Nスタ解説】フェス落雷避雷針があっても落雷するのはなぜ？南波雅俊キャスター：栃