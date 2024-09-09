SNSで知り合った当時14歳の女子中学生を自宅に誘い込んだとして未成年者誘拐の疑いで逮捕された大学生の男性（21）について、東京地検は9日付けで不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。