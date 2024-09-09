日本高野連は9日、プロ志望届提出者一覧を更新。この夏の甲子園で93年ぶりベスト8進出で話題となった大社（島根）の藤原佑外野手、今春センバツで新基準バット第1号の本塁打を放った豊川（愛知）のモイセエフ・ニキータ外野手らが新たに公示された。藤原は俊足巧打の中堅手で、50メートル5秒8。島根大会で打率・667、12盗塁でチームをけん引。甲子園でも4試合で4盗塁を決めた。モイセエフは両親がロシア人だが、本人は愛知県