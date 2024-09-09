元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が7日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【最終順位予想】セを制するのはどこだ? 大逆転の可能性は? パリーグCS争いは? 最終月間順位予想を発表します!」に登場。三浦大輔監督率いるDeNAのAクラス入りが厳しいと思う理由を述べた。三浦大輔監督○DeNAを4位に予想7日終了時点で、60勝58敗2分で4位のDeNA。3位の阪神とは3ゲーム差で、可能性としてはAクラス入りも