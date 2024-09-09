東都大学野球秋季リーグ戦は９日、神宮球場で開幕して３試合が行われ、４連覇を狙う青学大は国学院大に６―２で先勝した。日大は中大に５―０で快勝。亜大は、１９９３年秋以来３１年ぶりに１部に昇格した東農大を３―２で下した。青学大は二回に逆転し、計１６安打。日大は市川（３年、関東一）が７回を２安打に抑えた。亜大は九回に杉山（３年、西京）が勝ち越し打を放った。