◆東都大学秋季リーグ戦第１週第１日▽亜大３―２東農大（９日・神宮）亜大が東農大に先勝した。２―２で同点の９回１死三塁、５０メートル５秒８というチーム１の俊足で１番を務める・杉山駿中堅手（３年＝西京）が左前に決勝打を放ち、決着を付けた。先発の北嶋洸太投手（４年＝駒大苫小牧）が５回途中２失点で降板したが、中継ぎ陣が無失点リレーでつないだ。薄暗くなってきた外野に、白球が転がった。待望の勝ち越し点が入