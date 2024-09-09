ボクシングイベント「TREASUREBOXINGPROMOTION7」（10月13日、横浜武道館）でスーパーバンタム級8回戦に出場する元IBF世界同級王者の小国以載（36＝角海老宝石）が9日までに更新された元日本スーパーライト級王者・細川バレンタイン氏のYouTubeチャンネル「前向き教室」に出演した。対戦相手のWBO世界スーパーバンタム級10位フィリップス・ンギーチュンバ（ナミビア）は戦績16戦14勝（12KO）2敗の右構え。23年5月にジョ