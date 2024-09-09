左から：「メタガード」「肝値ダウンALT」ディーエイチシー（以下、DHC）は、9月9日から、ウエルシアグループ限定商品として、機能性表示食品「メタガード」と機能性表示食品「肝値ダウンALT」の2商品を発売する。「メタガード」は、DHC初となる血圧対策を含むトータル健康値対策サプリメント。肥満気味の人の血中中性脂肪、ウエスト周囲径と、血圧が高めの人の血圧、高めの空腹時血糖値、お通じの改善にアプローチする。「肝値ダ